Mike Evans tomará un nuevo rumbo y jugará con los 49ers

Hiram Marín

Ganó un Super Bowl al lado de Tom Brady y es uno de los grandes recepores en la historia de los Tampa Bay Buccaneers, pero la era de Mike Evans y dicha franquicia ha terminado este lunes, luego de que ambas partes no llegaran a un acuerdo.

Evans, agente libre sin restricciones, firmará un contrato de tres años con los San Francisco 49ers, de acuerdo a varias fuentes, entre ellas Ian Rapoport, Tom Pelissero y Mike Garofolo, los tres 'insiders' de NFL Network.

Lamentablemente para Mike Evans la temporada 2025 se vio empañada por una lesión que no le permitió desempeñarse al máximo, sin embargo, en las campañas anteriores hilvanó una carrera que seguramente lo llevará al Salón de la Fama, pues cuenta con una impresionante racha de 11 temporadas con más de 1000 yardas, empatado con Jerry Tice. Además de sus 108 atrapadas de touchdown.

Fue el agente de Evan, Deryk Gilmore quien dio a conocer de manera oficial la noticia, al tiempo de agradecer los años que su representado pasó con Tampa: "Después de doce temporadas notables en Tampa Bay, Mike Evans sintió el deseo de ponerse a prueba con un nuevo capítulo en la etapa final de su carrera.

The most prolific offensive career in Buccaneers history.

A Tampa Bay legend.



Thank you, 13. pic.twitter.com/2UZTEFbrou — Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) March 9, 2026

Y agregó: "Mike tiene un enorme cariño y respeto por la organización de los Buccaneers, la familia Glazer, los entrenadores, sus compañeros de equipo y especialmente por los aficionados de Tampa Bay que lo han apoyado desde el día en que fue seleccionado en el draft. Tampa siempre será su hogar y se siente profundamente orgulloso de todo lo que lograron juntos".