Mike Evans regresó, pero volvió a lesionarse

Redacción FOX Deportes

Mike Evans, receptor de los Tampa Bay Buccaneers, sufrió una lesión durante el partido contra los Detroit Lions que lo dejó fuera del encuentro, justo el día en que regresó a jugar, precisamente después de estar lastimado del tendónd e la corva.

El incidente ocurrió en el segundo cuarto, cuando Evans intentó atrapar un pase profundo de Baker Mayfield. Al caer al suelo, su cabeza y hombro derecho impactaron fuertemente contra el césped, por lo que permaneció tendido varios minutos antes de ser ayudado a levantarse y transportado al vestidor en carrito.

Hope #MikeEvans will be ok

Hits head on turf

Visual signs of concussion

No way to be cleared to return regardless of exam

Wishing him the best pic.twitter.com/LEVswNYRYh — David J. Chao - ProFootballDoc (@ProFootballDoc) October 21, 2025

El equipo médico de los Buccaneers confirmó que Evans sufrió una conmoción cerebral y una lesión en el hombro derecho, por lo que fue descartado para el resto del partido.

Antes de la lesión, Evans no había logrado recepciones en cuatro intentos, lo que reflejaba las dificultades ofensivas del equipo en ese momento. Su salida dejó a los Buccaneers con menos opciones en el ataque aéreo, especialmente considerando las ausencias previas de Chris Godwin y Emeka Egbuka por lesiones.

La situación de Evans se mantiene bajo observación, y se espera que el equipo proporcione actualizaciones sobre su estado de salud en los próximos días. Mientras tanto, los Buccaneers deberán adaptarse a su ausencia en los próximos partidos.