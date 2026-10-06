Sean Payton volverá a mandar las jugadas de los Broncos

Redacción FOX Deportes

El inicio de la temporada 2026 de los Denver Broncos ha estado lejos de responder a las expectativas del equipo. Tras ceder la responsabilidad de llamar las jugadas al joven coordinador Davis Webb, el ataque se ha estancado, pues se ubica en el puesto 27 de la NFL en puntos anotados con un promedio de apenas 18.5 por partido y registrando solo 1,121 yardas totales en las primeras cuatro semanas.

La inconsistencia de la ofensiva colmó la paciencia del cuerpo staff de coacheo tras sufrir su segundo descalabro del torneo. El quarterback Bo Nix acumula 819 yardas por aire, 5 pases de anotación y 3 intercepciones con un rating de 80.4, mostrando una marcada tendencia a pases cortos y poca profundidad, mientras que el juego por tierra apenas promedia 3.6 yardas por acarreo.

“We’ll do what’s best for the team."



HC Sean Payton to reassume play-calling responsibilities ahead of #DENvsLAC » https://t.co/hpkLHNtgWd pic.twitter.com/F9XQefRqLl — Denver Broncos (@Broncos) October 8, 2026

Ante este escenario, Sean Payton confirmó que retoma las riendas del control táctico y volverá a mandar las jugadas desde la banda. El experimentado entrenador en jefe dejó en claro que su objetivo principal es corregir las fallas estructurales y dinamizar un esquema que actualmente promedia tan solo 4.9 yardas por jugada.

Con esta decisión, la franquicia busca un impacto inmediato para rescatar el rumbo de la campaña 2026. La trayectoria de Payton como una de las mentes ofensivas más destacadas de la liga será puesta a prueba nuevamente, en un intento directo por estabilizar la ejecución de Nix y restaurar el verdadero potencial del ataque de Denver.