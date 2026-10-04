Los 49ers siguen invictos y sí... son el mejor equipo de la NFL

Hiram Marín

En un sólido enfrentamiento, los San Francisco 49ers defendieron su territorio y mantuvieron el invicto al derrotar 24-14 a los Denver Broncos. Con una actuación firme en ambos lados del balón, el conjunto californiano dominó las acciones para inclinar el marcador a su favor y mantenerse en la parte alta de su división.

La ofensiva de San Francisco encontró efectividad por aire a través de Brock Purdy, quien acumuló 218 yardas por pase y conectó dos envíos de anotación hacia George Kittle y Deebo Samuel. Por la vía terrestre, Christian McCaffrey aportó equilibrio al ataque registrando 52 yardas y cruzando las diagonales en una ocasión para sellar la producción de touchdown de los locales.

Por parte de Denver, el quarterback Bo Nix completó 214 yardas aéreas y lanzó un pase de touchdown hacia el receptor Jaylen Waddle. El cuerpo de corredores de los Broncos intentó establecer el ritmo mediante la rotación de J.K. Dobbins y RJ Harvey, sumando yardas importantes para sostener la serie ofensiva que evitó una mayor diferencia en la pizarra.

En los números definitivos, San Francisco registró un total de 358 yardas ofensivas por 296 de Denver, destacando una clara eficiencia en terceras oportunidades y un control efectivo del reloj. Con este resultado de 24-14, los 49ers firman una jornada redonda al sumar una victoria clave en la recta inicial de la campaña.