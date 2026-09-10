Los 49ers mostraron poder en tierras australianas

Hiram Marín

Por lo menos en la NFL, nadie se corona campeón en septiembre. Los Angeles Rams se reforzaron al máximo y durante toda la temporada baja se manejó recurrentemente que eran el rival a vencer. Y sí, quizá lo sean, pero este jueves en Melbourne, Australia, los San Francisco 49ers los exhibieron y los apalearon 27-7.

Si bien, Aaron Donald ni siquiera hizo el viaje y le dejó toda la responsabilidad defensiva a Myles Garrett, lo cierto es que la ofensiva de San Francisco ejecutó a la perfección el plan de juego y dejó sin oportunidad a la defensiva angelina.

Y ya que hablamos de defensivas, la de los Niners, pese a todavía padecer algunas lesiones importantes, mantuvo a raya a la ofensiva comandada por Matthew Staford, quien se quedó únicamente con 155 yardas, fue interceptado una vez y no lanzó pases para touchdown.

Por parte de los 49ers, la situación fue muy distinta. Pese a que Brock Purdy sufrió una intercepción cuando comenzaba el partido, poco a poco la ofensiva gambusina se asentó, al grado que Purdy terminó con 3 pases para touchdown, 205 yardas y completó 25 de 34 pases lanzados.

Christian McCaffrey corrió para 68 yardas, Mike Evans se estrenó con touchdown enfundado en el jersey de San Francisco y en general el partido fue un dominio absoluto del equipo de Kyle Shanahan.

Los resultados en juegos internacionales se le siguen dando a los 49ers, que desde que cayeron ante los Cardinals en aquel lejano 2005 en la Ciudad de México, no han vuelto a caer cuando juegan fuera de los Estados Unidos.