Los 49ers volverán a jugar con ausencias notables

Redacción FOX Deportes

Brock Purdy se perderá otro partido el domingo. El quarterback de los 49ers se perderá su sexto partido de 2025 debido a una lesión en el dedo del pie, según el informe de lesiones del equipo. El receptor Ricky Pearsall (rodilla) también se perderá el partido del domingo contra los Houston Texans, su cuarta ausencia de esta temporada.

Las noticias del viernes se están convirtiendo en un tema recurrente semanal, ya que Purdy y Pearsall trabajan para regresar en algún momento de esta temporada. Purdy ha seguido buscando recuperar su puesto en la alineación titular en las últimas semanas, pero el veterano suplente Mac Jones volverá a ser el encargado de reemplazarlo el domingo.

Con la baja de Pearsall, los 49ers se apoyarán en un trío de jugadores clave: Jauan Jennings, Kendrick Bourne y Demarcus Robinson en la posición. Afortunadamente para San Francisco, el ala cerrada George Kittle regresó de su lesión la semana pasada en una victoria por 20-10 sobre Atlanta que dependió en gran medida de la contribución del corredor Christian McCaffrey.

San Francisco podría tener que apoyarse nuevamente en McCaffrey este fin de semana contra la cuarta mejor defensa de la NFL.