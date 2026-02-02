Sean McVay y los Rams lograron una extensión multianual

Hiram Marín

No hay ninguna duda de que Sean McVay es el mejor entrenador en jefe de todos los tiempos en Los Angeles Rams. Ha implementado una cultura ganadora, poco a poco forma su 'arbol genealógico' y ha formado equipos verdaderamente competitivo.

Quien todavía ostenta el título del head coach más joven de la historia en la NFL (inició con los Rams cuando tenía 30 años) continuará en el equipo gracias a una extensión de contrato multianual, misma que fue anunciada este lunes por el propio equipo.

Here to stay. 🤝



We’ve signed extensions with Head Coach Sean McVay and General Manager Les Snead. pic.twitter.com/Ijs04yhJiM — Los Angeles Rams (@RamsNFL) February 2, 2026

McVay, que apenas cumplió 40 años hace algunos días, cuenta con números bastante decentes: 92 triunfos por 57 derrotas, además de dos apariciones en el Super Bowl, de las cuales ganó uno, el LVI en 2021.

Luego de firmar su extensión (cuyo tiempo exacto no se reveló), el propio coach McVay se dijo agradecido con el equipo, con los jugadores y entrenadores que han estado a su cargo.

Showin’ love to the fans 💙💛 pic.twitter.com/HHSXauplGA — Los Angeles Rams (@RamsNFL) February 1, 2026

"Significa muchísimo. Estoy realmente agradecido. Estoy agradecido con nuestros jugadores y nuestros coaches, porque estas oportunidades no se presentan si no estás rodeado de grandes personas".

Y añadió: "Esto es gracias a la directiva, a los otros integrantes del grupo de liderazgo, a los jugadores, a los coaches, y ellos merecen muchísimo crédito. Me entusiasma poder seguir construyendo con ellos de cara al futuro".

El gerente general Led Snead, también extendió su contrato.