¡Se cae el trade! Maxx Crosby seguirá con los Raiders

Alejandro Urtusuástegui

El 7 de marzo la NFL anunció una operación que dejó a los fanáticos de los Baltimore Ravens sorprendidos: Maxx Crosby era nuevo integrante del equipo.

Crosby llamó la atención de los Ravens por su nivel estelar en 15 partidos: 10 capturas, 73 tackleadas, 28 tackleadas para pérdida de yardas, una intercepción, dos fumbles forzados y 6 pases defendidos.

Entonces, ¿qué pasó con el trade?

El inicio de la operación Copyright: USA Today

Baltimore enviaría a Las Vegas dos selecciones de primera ronda, la número 14 del Draft 2026 y su primera ronda de 2027.

Crosby venía de una temporada 2025 complicada por una lesión de rodilla, pero seguía siendo considerado uno de los mejores defensivos de la liga. El jugador incluso se despidió de la 'Raider Nation' con un emotivo video en sus redes sociales el sábado 7 de marzo.

¿Por qué se canceló? Copyright: USA Today

Aunque el acuerdo existía, ningún cambio en la NFL es oficial hasta que inicia el año en la liga y, lo más importante, está sujeto a que el jugador pase los exámenes físicos, fue ahí donde todo se derrumbó.

Los Ravens anunciaron que se retiraban del acuerdo tres días más tarde del anuncio, es decir, el 10 de marzo porque Crosby no pasó los exámenes.

Cabe señalar que el defensivo se sometió a una cirugía de meniscos en enero pasado y su agente y su cirujano dijeron a FOX Sports que estaba "adelantado en su recuperación".

Un terremoto para ambos equipos Copyright: USA Today

Apenas 13 horas después de la cancelación, los Ravens firmaron al agente libre Trey Hendrickson con un contrato de cuatro años para cubrir la posición.

Crosby regresa al roster de los Raiders, lo que complica su tope salarial. El equipo emitió el siguiente comunicado en sus redes sociales:

"Los Baltimore Ravens se han retractado de nuestro acuerdo de intercambio por Maxx Crosby. No tendremos más comentarios".