Maxx Crosby llevará su rudeza a Baltimore

Redacción FOX Deportes

Los Raiders han encontrado un socio de intercambio para el ala defensiva Maxx Crosby, quien desde la temporada pasada había pedido salir de la organización.

Las Vegas enviará a Crosby a los Ravens a cambio de la selección número 14 de Baltimore en el Draft Colegial de la NFL 2026 y una selección de primera ronda de 2027, reportaron la noche del viernes los insiders de NFL Network, Ian Rapoport y Tom Pelissero, de acuerdo con fuentes.

Crosby, seleccionado por los Raiders en la cuarta ronda del Draft de 2019, se ha convertido en uno de los mejores 'pass rushers' de la liga y por supuesto, uno de los más codiciados.

En sus siete temporadas con los de negro y plata, el cinco veces Pro Bowler suma 69.5 capturas de quarterback, 133 tacleadas para pérdida de yardas, 164 golpes al quarterback y una intercepción en 110 partidos de carrera