Hiram Marín

Los Indianapolis Colts dejaron en libertad al quarterback Daniel Jones apenas 11 partidos después de haberle otorgado una renovación por dos años y 88 millones de dólares.

La decisión llegó un día después de la derrota por 26-3 ante los Houston Texans en Thursday Night Football, un encuentro en el que la ofensiva apenas generó 167 yardas totales y un gol de campo.

Colts release QB Daniel Jones. pic.twitter.com/cNNXKIb9Oz — NFL (@NFL) November 20, 2026

El entrenador en jefe Shane Steichen explicó que la determinación de cortar a Jones y devolverle la titularidad a Anthony Richardson se tomó pensando en el mejor interés de ambas partes.

Con la franquicia estancada en una marca de 3-8 y un ataque inoperante, Indianapolis optó por cortar por lo sano pese a haberlo retenido hace poco más de dos semanas en el cierre de cambios.

El desplome estadístico de ‘Indiana’ Jones fue determinante, pues tras un prometedor 2025, en 2026 registró un pobre 58.4% de pases completos, 7 touchdowns y 13 intercepciones en 11 juegos.

The Colts announced they have released QB Daniel Jones. Anthony Richardson Sr. will be their starting QB. pic.twitter.com/3zEl7TstwC — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) November 20, 2026

Su rating de pasador cayó a 65.4, entre los peores de la NFL y tocó fondo ante Houston completando apenas 11 de 27 envíos para 144 yardas, una intercepción y un safety en contra antes de ser enviado a la banca.

Tras superar la fecha límite de cambios, Jones deberá pasar primero por la lista de ‘waivers’, aunque luce poco probable que algún equipo absorba su contrato actual. De quedar como agente libre sin restricciones, reportes apuntan a que los Minnesota Vikings aparecen como una opción lógica para firmarlo por el resto de la campaña como respaldo veterano, tal como ocurrió en el pasado.