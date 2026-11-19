Redacción FOX Deportes

Los Houston Texans mantuvieron con vida sus aspiraciones de avanzar a los playoffs tras aplastar 26-3 a los Indianapolis Colts en el NRG Stadium al iniciar la Semana 11 de la temporada 2026 de la NFL.

Este triunfo divisional en Thursday Night Football resultaba crucial para el conjunto texano, que estaba obligado a ganar en casa para frenar la racha negativa y evitar quedarse prácticamente sin margen de maniobra en la Conferencia Americana.

Won it for hoUSton pic.twitter.com/ZifyxaNIRs — Houston Texans (@HoustonTexans) November 20, 2026

Aunque Indianapolis pegó primero con un gol de campo de 34 yardas de Spencer Shrader en su serie inaugural, la defensiva local cerró por completo las puertas durante el resto del encuentro.

En el plano ofensivo, el quarterback C.J. Stroud comandó con eficiencia a Houston al lanzar para 194 yardas, tres pases de anotación y una intercepción, conectando en las diagonales con Nico Collins (58 yardas totales), Kayshon Boutte (24 yardas) y el ala cerrada novato Marlin Klein.

Por tierra, el corredor David Montgomery aportó solidez y control del reloj al acumular 107 yardas en 26 acarreos, mientras que el pateador Ka'imi Fairbairn sumó un gol de campo de 27 yardas y tres puntos extra.

La defensiva de los Texans fue determinante al limitar a los Colts a tan solo 167 yardas totales y apenas ocho primeros y 10.

El ala defensiva Will Anderson Jr. brilló al capturar al quarterback Daniel Jones dentro de su propia zona de anotación para concretar un safety en el inicio del tercer cuarto, lo que se sumó a una captura de Jadeveon Clowney, una intercepción del esquinero Kamari Lassiter y un bloqueo de gol de campo de Logan Hall, además de dejar al corredor Jonathan Taylor en apenas 21 yardas terrestres.

Con esta victoria vital, Houston mejora su marca a 4-6 en el segundo puesto de la división Sur de la AFC, conservando matemáticas y posibilidades reales de pelear por un boleto a la postemporada rumbo al cierre del calendario.

En contraparte, los Colts caen a un registro de 3-8 tras ser borrados ofensivamente en la segunda mitad y sus aspiraciones son prácticamente nulas.