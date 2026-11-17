Hiram Marín

Los Angeles Chargers celebraron su primera victoria de la temporada 2026 al imponerse por marcador de 23-20 en su visita a los Baltimore Ravens en el M&T Bank Stadium, resultado con el que dejan atrás una racha de ocho derrotas consecutivas en el arranque del calendario.

La clave del triunfo californiano radicó en una actuación defensiva brutal contra la carrera que borró por completo al corredor estelar Derrick Henry, limitándolo a tan solo 10 yardas terrestres en diez acarreos (promedio de apenas una yarda por intento) y redujo el ataque terrestre total de Baltimore a escasas 16 yardas.

En el plano ofensivo, Los Angeles apostó por un ataque terrestre efectivo que acumuló 160 yardas sin entregas de balón, encabezado por el corredor Omarion Hampton con 105 yardas en 22 acarreos y una anotación.

El quarterback Justin Herbert aportó 129 yardas aéreas sin intercepciones, además de sumar 51 yardas por tierra y abrir el marcador con una escapada de 22 yardas hasta las diagonales, mientras que el pateador Cameron Dicker resultó determinante al convertir sus tres intentos de gol de campo, incluido uno de 38 yardas.

Pese a que Henry logró cruzar las diagonales en dos ocasiones en jugadas de corto yardaje dentro de la zona roja, los Ravens padecieron la ausencia del lesionado Lamar Jackson y pagaron caro sus dos pérdidas de balón bajo los controles de Jacoby Brissett.

dub in baltimore pic.twitter.com/QFGLhwk8AL — Los Angeles Chargers (@chargers) November 17, 2026

Aunque Brissett lanzó para 340 yardas sin pases de anotación, sufrió una intercepción a manos del linebacker Del'Shawn Phillips y fue capturado en dos ocasiones por Dalvin Tomlinson, además de un balón suelto perdido por Flowers que frenó las aspiraciones locales.

Con este respiro en el cierre de la Semana 10, los Chargers colocan su registro en 1-8 dentro de la división Oeste de la Conferencia Americana tras romper por fin el cero en el casillero de ganados.

En contraparte, Baltimore cae a una marca de 4-6 y encadena su quinta derrota consecutiva, lo que agrava su crisis en el fondo de la división Norte de la AFC y que complica severamente su panorama rumbo a la segunda mitad de la campaña.