Hiram Marín

Los New England Patriots se enfrentan a un panorama verdaderamente crítico tras confirmarse que su quarterback titular, Drake Maye, podría perderse el resto de la temporada 2026 de la NFL.

El pasador sufrió una lesión en el tobillo durante la primera serie ofensiva del duelo de la Semana 10 ante los Detroit Lions en Munich, Alemania, partido que terminó con derrota de 35-10 para su equipo. La jugada ocurrió tras una captura del defensivo Aidan Hutchinson en tercera oportunidad y gol, lo que obligó a Maye a salir del encuentro.

Sources: #Patriots QB Drake Maye is believed to have suffered a significant lower leg injury that will keep him out an extended period of time.



It’s even possible that Maye will miss the rest of the season. Maye came back from Germany and will seek more medical information. pic.twitter.com/jaOFw9qLGu — Ian Rapoport (@RapSheet) November 16, 2026

De acuerdo con varios reportes, dentro de la franquicia existe el temor de que el jugador haya sufrido una fractura de tobillo. Por esta razón, Maye permaneció en Alemania tras el encuentro para someterse a estudios médicos adicionales y determinar si requiere una intervención quirúrgica.

Este lunes, el entrenador en jefe Mike Vrabel confirmó que el quarterback ya emprendió el viaje de regreso a Estados Unidos, aunque adelantó que no espera contar con él para el duelo de la Semana 12 ante Los Angeles Chargers.

Mike Vrabel said he'll avoid any definitive diagnosis on Drake Maye until he returns from Germany (he's en route now). "I wouldn't imagine he'd be available coming out of the bye." https://t.co/bglvzpA21b — Ian Rapoport (@RapSheet) November 16, 2026

La ausencia de Maye deja a la ofensiva en manos del suplente Tommy DeVito, quien completó 12 de 24 envíos para 81 yardas, un touchdown y una intercepción en el relevo frente a Detroit.

Con marca de cinco victorias y cinco derrotas, New England aprovechará su semana de descanso en la jornada 11 para reestructurar su plan de juego y esperar el diagnóstico definitivo.