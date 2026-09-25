Sam Darnold jugará el domingo ante los Commanders

Hiram Marín

Sam Darnold está de vuelta con los actuales campeones del Super Bowl. Tras perderse la Semana 2 por una lesión en el glúteo, el quarterback no tiene restricciones médicas y será el titular de los Seattle Seahawks este domingo frente a los Washington Commanders. La molestia surgió durante el partido inaugural contra los Patriots, situación que lo obligo a ceder su puesto temporalmente.

Su regreso desplaza a la banca a Drew Lock, quien tuvo un desempeño sobresaliente al reemplazarlo en la victoria ante los Arizona Cardinals, donde lanzó tres pases de anotación hacia Jaxon Smith-Njigba.

Seahawks QB Sam Darnold will start Sunday vs. Commanders. pic.twitter.com/Jt15vVN9Iw — NFL (@NFL) September 25, 2026

La recuperación de Darnold fue constante a lo largo de la semana, pasando de entrenar de forma limitada el miércoles a completar toda la práctica del jueves. El entrenador en jefe Mike Macdonald confirmó su participación definitiva para el encuentro del fin de semana.

Darnold busca retomar el nivel mostrado en su brillante campaña 2025, en la que lideró a Seattle a un récord de 14-3, al título del Super Bowl y a su segunda selección consecutiva al Pro Bowl.

Registró un 67.7% de pases completos, 4,048 yardas, 25 touchdowns y 14 intercepciones. Tras el susto del debut y una semana fuera, su temporada 2026 arranca formalmente este domingo.