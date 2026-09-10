Sam Darnold 'esquivó una bala', su lesión no es grave y volverá pronto

Hiram Marín

El quarterback Sam Darnold encendió las alarmas de su equipo tras sufrir una molestia física durante el primer cuarto del encuentro. Tras salir del emparrillado para ser sometido a rigurosos estudios médicos, se determinó que la zona afectada era la cadera.

El quarterback requirió una evaluación minuciosa para determinar la severidad exacta de la lesión. Por fortuna para el equipo, las pruebas descartaron cualquier fractura o daño que pusiera en riesgo su participación en lo que resta de la temporada.

Seahawks QB Sam Darnold (hip) expected to miss Week 2 vs. Cardinals. (via @RapSheet) pic.twitter.com/q7ktQyPZ10 — NFL (@NFL) September 10, 2026

Afortunadamente para las aspiraciones del vestidor de los actuales campeones, los resultados finales del laboratorio arrojaron un diagnóstico bastante favorable. La lesión resultó ser una dolencia menor en la musculatura de la cadera que no necesitará de una cirugía.

El cuerpo médico confirmó que el pasador esquivó un escenario grave y solo necesitará tiempo razonable de descanso. Todo apunta a que su tiempo total fuera de los emparrillados no será prolongado de cara al torneo y probablemente sea tan solo la semana 2.

La franquicia tomó la determinación de no arriesgar su estado de salud para permitir una rehabilitación adecuada. El staff de coacheo prefiere reservar a su QB titular en la banca y asegurar que regrese en perfecta forma..

Para suplir el puesto de pasador durante este periodo de baja, la plantilla dará confianza a su pasador suplente Drew Lock. El resto de los jugadores confían plenamente en mantener el buen rumbo táctico mientras el estelar se recupera. Darnold iniciará de inmediato sus ejercicios de fisioterapia para acelerar su pronto retorno en las siguientes semanas.