Saldo relativamente 'blanco' en el 'Black Monday' de la NFL

Hiram Marín

El Black Monday volvió a sacudir a la NFL al finalizar la temporada regular 2025, con varios equipos tomando decisiones drásticas en busca de un nuevo rumbo.

Atlanta fue una de las franquicias que optó por un cambio estructural profundo, al despedir desde el domingo al entrenador en jefe Raheem Morris tras dos campañas consecutivas sin playoffs y poner fin también al ciclo del gerente general Terry Fontenot, marcando una reconfiguración total de la organización.

Los Falcons se adelantaron al 'Black Monday' y ya no tienen head coach

Las salidas continuaron a lo largo del lunes con movimientos relevantes en otras franquicias. Primeramente Cleveland decidió prescindir de Kevin Stefanski luego de una campaña de 5-12, mientras que Las Vegas separó a Pete Carroll tras un año particularmente complicado que terminó con el peor récord de la liga.

A su vez, Arizona anunció el despido de Jonathan Gannon, cerrando una etapa de tres temporadas que culminó con un registro de 3-14 en 2025.

Kevin Stefanski, despedido de los Cleveland Browns

Estos movimientos de Black Monday se sumaron a otros ajustes que se dieron antes de concluir la temporada regular.

Tennessee había despedido a Brian Callahan en octubre, tras un inicio de 1-5, y New York tomó la misma decisión con Brian Daboll en noviembre, cuando el equipo marchaba 2-8, sin esperar al cierre del calendario.

En total, seis entrenadores en jefe que comenzaron la temporada 2025 ya no continúan, además de al menos un gerente general, reflejando la presión constante por resultados inmediatos en la liga.

Los Cardinals despidieron al coach Jonathan Gannon

Con múltiples vacantes abiertas, la NFL entra ahora en su periodo de reconstrucción, con varias franquicias buscando un nuevo liderazgo de cara a la temporada 2026.