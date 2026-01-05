Los Cardinals despidieron al coach Jonathan Gannon

Redacción FOX Deportes

Los Arizona Cardinals despidieron a Jonathan Gannon tras concluir la temporada regular de la NFL, luego de un año marcado por malos resultados y una clara falta de progreso competitivo.

El equipo cerró la campaña con récord de 3-14, incluyendo una larga racha de derrotas consecutivas que terminó por sellar su salida. La decisión se tomó inmediatamente después del final de la temporada. Gannon no logró clasificar a Arizona a playoffs en ninguno de sus años al frente.

Cardinals part ways with head coach Jonathan Gannon. pic.twitter.com/FgIoOPBcgn — NFL (@NFL) January 5, 2026

Jonathan Gannon fue contratado como entrenador en jefe en 2023, procedente de los Philadelphia Eagles, donde se desempeñó como coordinador defensivo.

Su llegada estuvo acompañada de expectativas de reconstrucción, especialmente en el costado defensivo del balón. Sin embargo, los resultados nunca se consolidaron y el equipo mostró problemas recurrentes en ambos lados del campo. Su récord total como head coach fue de 15-36.

La temporada más reciente estuvo condicionada por lesiones a jugadores clave, incluida la posición de quarterback, y por un bajo rendimiento general dentro de la NFC Oeste. Arizona tuvo dificultades para competir de forma constante y quedó rezagado frente a sus rivales divisionales.

The #Cardinals are parting ways with Head Coach Jonathan Gannon, per multiple reports. pic.twitter.com/Zo1tQ8vfQA — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) January 5, 2026

La segunda mitad del calendario fue particularmente complicada, con múltiples derrotas consecutivas que eliminaron cualquier aspiración competitiva.

El despido de Gannon se dio como parte de los movimientos habituales tras el cierre de la temporada regular, conocidos como Black Monday en la NFL.

La directiva confirmó que el gerente general Monti Ossenfort continuará en su puesto y encabezará el proceso para encontrar a un nuevo entrenador en jefe.

Los Cardinals buscarán ahora un nuevo proyecto que encamine a la franquicia hacia una reconstrucción más sólida.