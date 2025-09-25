Los Seahawks rescataron el triunfo con patada salvadora

Hiram Marín

Como si se tratara de la secuela de una película, los Arizona Cardinals de nueva cuenta regresaron en el último cuarto, estuvieron cerca de ganar el partido, pero perdieron con un gol de campo en los último segundos. Les pasó el pasado domingo con los 49ers y les volvió a pasar este jueves con los Seattle Seahawks, con quienes cayeron 23-20.

Seattle alcanzó a enderezar un camino que había trazado desde la primera mitad, en el que obtuvo una ventaja que parecía cómoda, pero que se fue acortando cada que Arizona pulía la ofensiva comandada por Kyler Murray, quien al final no se supo levantar de dos intercepciones, pese a haber lanzado para 200 yardas y haber conectado dos pases para touchdown.

THE @Seahawks WIN IT IN THE FINAL SECONDS 🔥 pic.twitter.com/52s09sH4wS — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) September 26, 2025

Los Seahawks implementaron un plan de juego interesante, en el que prevalecieron las jugadas por tierra por conducto de Kenneth Walker III, quien terminó con 81 yardas y un touchdown por recepción, adenás de ser un suplicio para la defensiva local, que nunca pudo encontrarse.

Sam Darnold finalizó con 242 yardas y un pase de touchdown, lo cual complementó con 24 yardas por tierra y entregas importantes, para de esta manera establecer un dominio que estuvo cerca de romperse.

Los Cardinals lograron empatar, pero les dejaron 28 segundos de vida a los Seahawks, que los aprovecharon para hacer un buen regreso de kickoff, encontrar la posición de campo correcta, entregarle el balón al pateador Jason Myers, quien conectó un intento de 52 yardas que entró sin priblemas y le dio el triunfo a su equipo.