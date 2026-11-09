Rob Gronkowski ingresó al Salón de la Fama de los Patriots

Hiram Marín

El legendario tight end Rob Gronkowski fue oficialmente inducido al Salón de la Fama de los New England Patriots. La ceremonia se llevó a cabo en las afueras del Gillette Stadium en Foxboro.

Ante una gran multitud de aficionados reunidos en Patriots Place, el exjugador recibió su tradicional saco rojo característico. Durante su discurso de aceptación, expresó que todo el esfuerzo y las cirugías valieron la pena.

Patriots Hall of Famer ROB GRONKOWSKI ? pic.twitter.com/uZ61g50pTb — New England Patriots (@Patriots) November 7, 2026

El evento contó con la presencia de excompañeros y figuras históricas de la franquicia como Tom Brady, Matt Light, Ty Law y Andre Tippett. El propietario Robert Kraft se ausentó debido a una cirugía reciente, pero envió un mensaje reconociendo su gran legado.

Durante sus nueve temporadas con el equipo de Nueva Inglaterra, Gronkowski conquistó tres anillos de Super Bowl. Su destacada trayectoria incluye 7,861 yardas y 79 anotaciones, consolidándose como uno de los mejores de la historia.