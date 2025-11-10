Rob Gronkowski firmará contrato de un día con los Patriots

EFE

Rob Gronkowski, considerado uno de los mejores alas cerradas en la historia de la NFL, anunció que esta semana firmará un contrato de un día para retirarse con los New England Patriots, con los que ganó tres Super Bowls.

"Les tengo una gran noticia. Esta semana firmaré un contrato de un día con los New England Patriots; me voy retirar como Patriot y seré Patriot de por vida", señaló el ex jugador de 36 años y actual analista de televisión.

Rob Gronkowski quien tiene cuatro anillos de campeón en la NFL, tres con los Pats por los Super Bowls XLIX, LI y LIII, y uno con Tampa Bay Buccaners por el de la edición LV, dejó New England en 2018 para jugar las dos últimas temporadas de su carrera en Tampa Bay en 2020 y 2021.

The greatest tight end in @NFL history is retiring a Patriot!



Watch @RobGronkowski sign his one-day contract this Wednesday at 12:15 PM LIVE on Patriots digital & social. pic.twitter.com/fXOwNHDtFq — New England Patriots (@Patriots) November 10, 2025

El ex ala cerrada, que llegó a Patriots seleccionado en la segunda ronda del Draft 2010, se convirtió rápidamente en el objetivo preferido de Tom Brady, junto a quien forjó una de las dinastías más dominantes de la liga.

En 11 años en la NFL, nueve de ellos en New England, Gronkowski acumuló 621 recepciones para 9.286 yardas y 92 anotaciones.

El cinco veces Pro Bowl y cuatro ocasiones All-Pro será elegible para ser parte del Salón de la Fama de los Patriots el próximo año, y para ingresar al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en el 2027.

On Fox's pre-show earlier today, Rob Gronkowski announced he's signing a 1 day contract this week to retire as a New England Patriot! He also picked the Pats to win in Tampa! 🫡 pic.twitter.com/6gVxgOnJ7X — Follow: @ThrowbackPATS (@ThrowbackPATS) November 9, 2025

Luego de su retiro en el 2021 ha colaborado de manera constante en la cadena Fox Sports junto a Tom Brady, considerado el mejor jugador en la historia de la NFL, en la que ganó siete Super Bowls, seis con Patriots y uno con Buccaneers.

Desde el año pasado los New England Patriots se han dado a la tarea de honrar a las figuras que en el presente siglo los convirtieron en el equipo más ganador de Super Bowls en la historia de la NFL.