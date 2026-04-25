Red Murdock a los Broncos y es el 'Mr. Irrelevant' del Draft 2026

Redacción FOX Deportes

Los Denver Broncos cerraron el NFL Draft 2026 seleccionando al linebacker de la Universidad de Buffalo, Red Murdock, como 'Mr. Irrelevant' este sábado en Pittsburgh. El apelativo distingue al último pick global del draft, una tradición que existe desde 1976.

Antes de tomar a Murdock con el turno 257, Denver eligió al ala cerrada de Utah Utes, Dallen Bentley, en el 256. Con eso, los Broncos cerraron oficialmente su participación en el reclutamiento.

With the No. 257 overall pick in the 2026 @NFLDraft, the @Broncos select Red Murdock.



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En su último año colegial, Murdock destacó a nivel nacional: fue segundo en la FBS con seis balones sueltos forzados y tercero con 142 tacleadas. En 12 partidos como titular con Buffalo, lideró al equipo con 13.5 tackleadas para pérdida y estableció un récord de la NCAA con 17 balones sueltos forzados en su carrera, superando la marca de 16 de Khalil Mack.

Su capacidad para generar entregas de balón encaja con el perfil defensivo de Denver. Aunque no sobresale por velocidad, su producción en el futbol americano colegial respalda la apuesta, incluso como el último pick del draft.

Mr. Irrelevant 👏



With the FINAL PICK of the 2026 NFL Draft, the @Broncos select Buffalo LB Red Murdock! pic.twitter.com/iVgx65ToJC — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) April 25, 2026

Pese a no contar con selecciones en las primeras dos rondas, la generación 2026 de los Broncos quedó integrada por siete jugadores: Tyler Onyedim (tackle defensivo), Jonah Coleman (corredor), Kage Casey (guardia), Justin Joly (ala cerrada), Miles Scott (safety), además de Bentley y el propio Murdock.