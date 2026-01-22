¿Qué presumen y qué les duele a los finalistas de Conferencia en la NFL?

Hiram Marín

La Conferencia Americana y la Conferencia Nacional ya tienen a sus finalistas. En la AFC, los New England Patriots visitarán a los Denver Broncos, mientras que en la NFC, Los Angeles Rams harán lo propio con los Seattle Seahawks.

Se esperan partidos muy disputados, en el que los equipos entreguen lo mejor de ellos mismos en el emparrillado. Los cuatro tienen fortalezas y debilidades y aquí las presentamos.

Final AFC

New England Patriots:

Fortalezas:

Cuentan con una fortaleza ofensiva aérea muy explosiva comandada por Drake Maye, su ataque terrestre es bastante competitivo y son además uno de los equipos con mayor mejora con respecto a la temporada pasada.

Debilidades:

En playoffs llevan un nada presumible 0-4 ante Denver, además de que al ser un equipo muy joven, la inexperiencia podría traicionarlos en el peor momento.

Denver Broncos:

Fortalezas:

Tendrán que confiar mucho en su poderosa defensiva, cuentan con la profundidad en el roster como para detener a Maye y compañía.

Debilidades:

No contarán con su quarterback titular, Bo Nix, debido a una fractura en la ronda divisional y si bien Jarret Stidham no es una mala opción, no se ha enfrentado a juegos de esta exigencia.

Final NFC

Los Angeles Rams:

Fortalezas:

Cuentan con una de las mejores combinaciones Quarterback-cuerpo de receptores de la liga. Matthew Stafford, Puka Nacua y Davante Adams, entre otros, se entienden a la perfección, además de un ataque terrestre muy respetable.

Debilidades:

Su defensiva no es la mejor, sobre todo en cuanto a tacleo, lo que podría darles problemas contra Seattle, además de la ausencia de algunos jugadores clave.

Seattle Seahawks:

Fortalezas:

Tienen una defensiva de primera clase, tanto por aire como por tierra, además de un ataque combinado que ha sido letal, comandado por Sam Darnold.

Debilidades:

Sin Zach Charbonnet pierden fuerza en su ataque terrestre y aunque Kenneth Walker está sano, cargarle todo el trabajo sería contraproducente.