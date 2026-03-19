¿Qué equipos han tenido mejor desempeño en la agencia libre?

Hiram Marín

El arranque de la Agencia Libre 2026 de la NFL ha permitido identificar con claridad a los equipos que mejores movimientos hicieron. En una liga donde el margen de competencia es mínimo, los movimientos más valiosos han sido los que resuelven necesidades concretas con talento probado.

Kansas City Chiefs, San Francisco 49ers, Minnesota Vikings, Baltimore Ravens y Pittsburgh Steelers han sido mencionado como los que mejores movimientos han hecho, pero lo relevante es el quién llegó y el por qué.

NFL Power Rankings (via @Eric_Edholm): 49ers crack top five after 2026 free agency frenzy; Ravens, Chiefs back on the risehttps://t.co/kY6j0whKwN pic.twitter.com/OMr4sv0Uso — Around The NFL (@AroundTheNFL) March 18, 2026

Los Kansas City Chiefs destacaron por atacar de lleno su mayor debilidad: el juego terrestre. Incorporaron nada más ni nada menos que al corredor Kenneth Walker III, MVP del Super Bowl LX y además sumaron al quarterback Justin Fields, lo que abre un escenario distinto en su ofensiva.

A eso se agregan refuerzos como el defensivo Khyiris Tonga y piezas de la defensiva secundaria como Kader Kohou y Alohi Gilman. El objetivo es claro: proteger a Patrick Mahomes con balance ofensivo y mayor profundidad defensiva.

Los San Francisco 49ers apostaron por sus grandes necesidades con la firma del receptor Mike Evans, quien llega tras una larga etapa en Tampa Bay Buccaneers, además de la 'repatriación' de Dre Greenlaw y la llegada de Christian Kirk, que sin duda son contrataciones preventivas en caso de que se diera una temporada llena de lesiones como la pasada, con el objetivo claro de contar con más de una opción para suplir ausencias.

Después de un año en Denver, Dre Greenlaw vuelve a los 49ers El defensivo, regresa al equipo en el que recibió la primera oportunidad en la NFL

En el mismo tenor, equipos como los Pittsburgh Steelers reforzaron su ofensiva con nombres concretos como Rico Dowdle y Michael Pittman Jr., buscando dinamismo y versatilidad en un ataque que necesitaba 'playmakers' confiables.

Los Minnesota Vikings y los Baltimore Ravens resolvieron posiciones clave con movimientos directos. Minnesota firmó al quarterback Kyler Murray, una apuesta clara para fortalecer su ataque de inmediato. Baltimore, por su parte, sumó al defensivo Trey Hendrickson, uno de los nombres más cotizados del mercado, para fortalecer su presión al quarterback.

Otros equipos que han trabajado con volumen y sentido son Las Vegas Raiders y Tennessee Titans. Raiders añadieron piezas como el receptor Jalen Nailor y el centro Tyler Linderbaum, además de retener talento clave como Eric Stokes.

Estos son los cambios que estremecieron el mercado en la NFL

Tennessee fue uno de los más activos: firmó a Wan'Dale Robinson, Daniel Bellinger, John Franklin-Myers y Alontae Taylor, entre otros. No todos son movimientos mediáticos, pero sí construyen profundidad real, que suele ser la diferencia entre competir y quedarse con las ganas de avanzar a playoffs.