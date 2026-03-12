Después de un año en Denver, Dre Greenlaw vuelve a los 49ers

Redacción FOX Deportes

Los San Francisco 49ers están recibiendo de vuelta a uno de los suyos. El linebacker Dre Greenlaw regresa a San Francisco con un contrato de un año y 7.5 millones de dólares, informó el periodista de NFL Network Ian Rapoport este jueves.

San Francisco anunció además tres movimientos tras conocerse el regreso de Greenlaw: el ala cerrada Jake Tonges fue recontratado con un acuerdo de dos años, el liniero ofensivo Vederian Lowe firmó por dos temporadas y el también liniero ofensivo Brett Toth pactó un contrato de un año.

Our official picks heading into the 2026 NFL Draft ⏰



📰: https://t.co/ULxnv2VhPa pic.twitter.com/iPXSe6tX2h — San Francisco 49ers (@49ers) March 11, 2026

Greenlaw comenzó su carrera con los Niners como selección de quinta ronda en el draft de 2019 y poco a poco se convirtió en una pieza clave de la defensa de San Francisco. Asumió un rol titular en 2022 y acumuló 30 aperturas entre 2022 y 2023, con 247 tacleadas, 1.5 capturas, 10 pases defendidos, una intercepción y dos balones sueltos forzados en ese lapso.

Ayudó a que los 49ers llegaran al Super Bowl LVIII en la temporada 2023, pero sufrió una grave lesión en el tendón de Aquiles mientras corría desde la banda hacia el campo en el Allegiant Stadium, lo que prácticamente le costó toda la campaña siguiente.

Tras aparecer en solo dos partidos en 2024, Greenlaw dejó San Francisco para firmar un contrato de tres años y 35 millones de dólares con los Denver Broncos. Se unió a otra defensa en ascenso, pero tuvo dificultades para mantenerse en el campo debido a múltiples lesiones. Después de una temporada, Denver lo dejó en libertad y decidió usar su tope salarial para retener a otros dos linebackers, Justin Strnad y Alex Singleton, lo que lo envió de nuevo a la agencia libre.