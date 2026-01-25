Philip Rivers no será el head coach de los Buffalo Bills

Hiram Marín

A pesar de que la semana pasada se anunció que la posibilidad de que Philip Rivers se integrara como head coach de los Buffalo Bills era grande, este mismo lunes se dio a conocer que el ex quarterback se bajó de la contienda.

De acuerdo a información publicada por NFL Network, el ex quarterback de Los Angeles Chargers e Indianapolis Colts prefirió dar un paso de costado, sin descartar que en un futuro puede estar al frente de algún equipo.

Philip Rivers has withdrawn from the #Bills’ coaching search, as @DMRussini reported. NFL head coaching might very well be in his future, just not right now. Sounds like he enjoyed the process with Buffalo but now isn’t the right time for him and his family. pic.twitter.com/9zgNk5IuZh — Mike Garafolo (@MikeGarafolo) January 26, 2026

Antes de reintegrarse a los Colts para cerrar la temporada, Rivers condujo los destinos del equipo de la St. Michael Catholic High School en Alabama, donde, también de acuerdo a los reportes, regresará como entrenador en jefe en la última temporada de su hijo en dicha escuela.

Con Rivers fuera de las candidaturas, los Bills están por entrevistar a Davis Webb, entrenador de quarterbacks de los Denver Broncos, aunque también podrían sorprender en las próximas semanas con un coach experimentado.