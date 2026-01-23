¿Coach Philip Rivers?, los Bills podrían hacerlo posible

EFE

Philip Rivers, quien en esta campaña salió del retiro a sus 44 años para jugar con los Indianapolis Colts, ahora aspira para ser el nuevo entrenador de los Buffalo Bills de la NFL para la temporada 2026.

Los recientes meses han sido un remolino para Rivers, leyenda de los Chargers, quien a pesar de que se retiró de la NFL en 2020, en diciembre pasado fue llamado para cerrar la temporada como quarterback titular de los Indianapolis Colts, equipo con el que tuvo un destacado desempeño, a pesar de no llevarlos a los playoffs.

En tres partidos, el veterano pasó para 544 yardas y cuatro anotaciones; sufrió tres intercepciones y fue capturado cinco veces.

We have completed an interview with Philip Rivers for our head coaching position.



📰: https://t.co/1vTvKN2WhM pic.twitter.com/GYlk1BH9qD — Buffalo Bills (@BuffaloBills) January 23, 2026

A principios de este año volvió a anunciar su retiro del campo de juego para regresar a su trabajo como entrenador de escuela secundaria católica St. Michael en Alabama, puesto que de nuevo está en riesgo ante el llamado que este viernes le hicieron los Buffalo Bills para entrevistarlo como candidato para que se haga cargo del equipo.

"Creo, con la mayor humildad posible, que puedo entrenar a este nivel. Conozco bastante el juego y a los chicos desde el punto de vista del liderazgo, la camaradería y todo lo que conlleva. No es algo que esté buscando, pero si algo aprendí en las últimas cuatro semanas es a vivir el día a día", afirmó Rivers antes de acudir a la entrevista con los Bills.

No es común en la NFL que un equipo escoja un entrenador en jefe si el candidato no ha tenido una formación, ya sea, en el futbol americano colegial, o en algunos de los 32 equipos de la liga como entrenador asistente o coordinador.