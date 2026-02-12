Redacción FOX Deportes
Otro ex-Seahawk al staff de coacheo de los Raiders: Andrew Janocko
El ex asistente de quarterbacks es el nuevo coordinador ofensivo de Seattle
Las Vegas Raiders anunciaron la contratación de Andrew Janocko como su nuevo coordinador ofensivo bajo el mando del head coach Klint Kubiak, tras su paso como coach de quarterbacks con Seattle Seahawks.
La organización apunta a fortalecer un ataque que fue de los menos productivos la temporada pasada, con la esperanza de mejores resultados ofensivos. La relación laboral entre Janocko y Kubiak se remonta a varios equipos anteriores, lo que facilita la adaptación al nuevo esquema. Esta será su primera experiencia como coordinador ofensivo en la NFL.
La llegada de Janocko confirma que no solo el head coach, sino más ex integrantes del staff de coacheo de los campeones con Seattle, se han incorporado a Raiders, buscando instaurar una cultura ganadora tras la mala campaña anterior.
Kubiak, que viene de ganar el Super Bowl LX como coordinador ofensivo con Seattle, ha confiado en asistentes con quienes ha trabajado antes. El propósito es trasladar métodos y estructuras que rindieron frutos recientemente en la NFL.
Con Janocko, Raiders pretenden acelerar el desarrollo del quarterback y mejorar la eficiencia del juego aéreo, uno de los puntos más señalados en la última temporada.
Su experiencia en el trabajo directo con pasadores y en la enseñanza de conceptos de lectura y toma de decisiones lo convierte en una pieza clave para alcanzar esos objetivos. Además, ayudará a implementar la visión ofensiva de Kubiak desde la pretemporada.
La apuesta también busca dar coherencia al esquema ofensivo del equipo, alineando el diseño del plan de juego con la ejecución semanal. Janocko será fundamental en la preparación y ajustes ofensivos, y Raiders confían en que esta sinergia dentro del staff de coacheo se traduzca en avances desde el inicio de la próxima campaña. La meta es que el ataque sea más consistente y productivo que en 2025.
