Nuevo capítulo de la paternidad de los Patriots sobre los Bills

Hiram Marín

Fue como en los viejos tiempos. Si algo sabía hacer Mike Vrabel en su época de jugador con los New England Patriots, era ganarle a los Bills y este domingo lo volvió a hacer. Los Pats vencieron 29-26 a sus rivales divisionales y fue menos apretado de lo que parece.

No es un secreto que la clave para vencer a Buffalo es detener a Josh Allen, hacer que sufra y mantenerlo a raya en cuanto a pases y carreras. Los Patriots limitaron al quarterback a 4 yardas por tierra y si bien lanzó 253 yardas y un touchdown, también sufrió una intercepción.

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Pero la jugada clave fue en el último cuarto. Allen tenía la posibilidad de darle la vuelta al encuentro faltando poco más de un minuto, pero echo por tierra la serie, falló como pocas veces lo hace y terminó por ceder el balón a Nueva Inglaterra.

Y aunque del otro lado Drake Maye conectó tres pases de touchdown y sumó 269 yardas, lo cierto fue que el ataque terrestre comandado por Rhamondre Stevenson y TreVeyor Henderson el que tuvo en el partido a los de Foxborough.

Los Bills, uno de los cinco invictos que quedaban hasta antes de esta Semana 4 perdió dicha calidad y tendrá que trabajar sobremanera para corregir esos detalles que produjeron la primera derrota de la temporada.