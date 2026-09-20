Los Patriots le ataron las manos a Aron Rodgers y sus Steelers

Hiram Marín

Los New England Patriots poco a poco comienzan a recuperar su domino en casa. Drake Maye lanzó para 208 yardas, se sobrepuso a una intercepción y fue el líder del juego terrestre de su equipo para derrotar de manera contundente 20-3 a los Pittsburgh Steelers.

En la Semana 1 los resultados habían sido al revés para ambos, por lo que todo resultó contrastante. Por los Steelers, Aaron Rodgers pareció llegar al partido hasta el tercer cuarto, tuvo que conformarse con 187 yardas, pero además fue interceptado y golpeado repetidamente.

First dub of the season ? pic.twitter.com/yKvoJIOAj5 — New England Patriots (@Patriots) September 20, 2026

Es claro que poco a poco los Pats se muestran como un equipo más balanceado. El trabajo de Mike Vrabel se refleja en cada partido y la mística mostrada ante los Steelers dejó ver un poco del que fuera la mejor franquicia de la liga en las épocas de Tom Brady y Bill Belichick.

Ese brillo apareció, pero con nuevos jugadores. Romeo Dubs como receptor y sus 96 yardas o bien Treveyon Henderson y Rhamondre Stephenson, que son los líderes del poderoso ataque por tierra de los de Foxboro. Aún es temprano, pero vencer así a Pittsburgh, definitivamente es una buena manera de mostrar el músculo.