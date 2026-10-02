Noche heroica y de resurgimiento para Deshaun Watson

Hiram Marín

Deshaun Watson firmó una actuación eficiente y de mucha madurez bajo la presión del Thursday Night Football. El quarterback de los Browns completó 24 de sus 33 envíos dirigidos para acumular 268 yardas por la vía aérea.

Su manejo de los tiempos en la bolsa de protección le permitió sostener series ofensivas clave ante una defensiva rival caracterizada por su constante agresividad.

A lo largo del encuentro, Watson distribuyó el balón con soltura, registrando un pase de anotación que mantuvo a Cleveland firmemente metido en la pelea.

#Browns Deshaun Watson on bringing joy to the fans at home these past two weeks: pic.twitter.com/rEcHISM8Q0 — Mary Kay Cabot (@MaryKayCabot) October 2, 2026

Aunque sufrió una intercepción en el trámite del juego, el pasador supo rehacerse del error sin perder la compostura. Además, aportó movilidad oportuna fuera del bolsillo al sumar 22 yardas por tierra en siete acarreos para extender jugadas cruciales.

El momento de mayor impacto para Watson llegó en la última serie ofensiva del partido con el marcador empatado. Con la templanza necesaria de un quarterback veterano, orquestó un avance decisivo consumiendo el reloj de juego de forma quirúrgica. Sus pases precisos colocaron al equipo en la zona de gol de campo que preparó el escenario para la patada del triunfo.

Esta actuación consolida el buen momento de Watson en el arranque de la campaña, al guiar a su equipo a un récord de 3-1. Su capacidad para responder en momentos de alta exigencia reafirma su rol como el líder del ataque de Ohio. Con este nivel de efectividad, el QB mantiene a los Browns peleando en la cima de la AFC Norte.