Golpe de los Browns en la AFC Norte sobre los Steelers

Hiram Marín

En un electrizante duelo divisional de Thursday Night Football, los Cleveland Browns se impusieron 27-24 a los Pittsburgh Steelers en el Huntington Bank Field.

La defensiva local marcó la pauta tras castigar de forma constante la línea de protección visitante. Con cinco capturas totales sobre Aaron Rodgers, el frente defensivo de Cleveland contuvo las intenciones aéreas de Pittsburgh en momentos clave.

La definición del choque llegó en los últimos instantes de un drama absoluto en la recta final. Con solo 10 segundos en el reloj, el pateador Andre Szmyt convirtió un agónico gol de campo de 56 yardas para romper la igualdad.

El certero disparo desató el festejo en las tribunas y colocó la ventaja definitiva para la escuadra de Ohio. Con apenas segundos en el cronómetro, Rodgers lanzó un desesperado pase profundo al medio buscando el milagro para los Steelers.

El envío completado hasta la yarda 23 rival resultó insuficiente, pues el tiempo se agotó antes de poder azotar el balón. De esta manera, el dramático intento final de Pittsburgh quedó totalmente sofocado por la defensiva de Cleveland, que interceptó.

Tras este resultado, los Cleveland Browns toman el liderato de la División AFC Norte al colocarse con marca de 3-1. Por su parte, los Pittsburgh Steelers sufren un doloroso tropiezo que los deja con un registro de 2-2 en la temporada. Ambos contendientes divisionales mantendrán una intensa lucha por los primeros puestos en las semanas venideras.