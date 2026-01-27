Los Cleveland Browns sorprendieron al anunciar a Todd Monken como entrenador

Redacción FOX Deportes

Todd Monken dejó de ser el coordinador ofensivo de los Baltimore Ravens para firmar como el nuevo entrenador de los Cleveland Browns para la temporada 2026 de la NFL.

Welcome back to Cleveland, Coach!



We have named Todd Monken as our next head coach pic.twitter.com/YTMeplKSFW — Cleveland Browns (@Browns) January 28, 2026

"Estamos muy emocionados de nombrar a Todd Monken como nuestro entrenador en jefe. Todd es muy inteligente y su mentalidad ofensiva, experimentada e innovadora, ha sido clave en la construcción de ataques productivos y exitosos en la NFL y a nivel universitario durante los últimos 20 años", afirmaron Dee y Jimmy Haslam, propietarios de los Cleveland Browns.

Monken estuvo desde 2023 como encargado de las llamadas en ataque de los Ravens, equipo con el que esta campaña no se clasificó a los playoffs.

Coach Monken is an experienced and innovative offensive mind pic.twitter.com/PUFNUNkq4x — Cleveland Browns (@Browns) January 28, 2026

Con los Browns, el 'coach' que cumplirá 60 años el próximo lunes, tendrá su primera experiencia como entrenador en jefe en la NF y llega para sustituir a Kevin Stefanski, con quien Cleveland tuvo una campaña 2025 de cinco triunfos y 12 derrotas, registros que provocaron su salida.

Todd Monken regresa a Cleveland, equipo del que fue coordinador ofensivo en la temporada 2019.