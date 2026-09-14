No sabemos cuánto tiempo estará fuera Myles Garrett: Sean McVay

Redacción FOX Deportes

Los Angeles Rams han decidido no fijar una fecha para el regreso de Myles Garrett tras su cirugía de rodilla. El entrenador Sean McVay afirmó que "sería injusto para él ponerle un plazo sin la información completa".

El estelar defensivo estará fuera mínimo cuatro semanas tras ingresar a la lista de lesionados por este problema. La decisión final sobre su retorno dependerá por completo de cómo evolucione su rehabilitación en los próximos días.

Sean McVay weighs in on Myles Garrett heading to IR



How do you expect the Rams adjust without him? pic.twitter.com/8zaQA1rBvl — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) September 14, 2026

El reporte de la intervención quirúrgica se confirmó el domingo tras el juego en Australia, donde se le vio mermado. "Fue justo después del juego, tras hablar con él y ver cómo se sentía, que supimos que debíamos pausar", dijo McVay.

"Pensamos que podríamos manejar la molestia, pero no fue el caso; al final siempre aprendes de esto", reconoció el coach. El propio jugador había confesado tras el partido que estaba preocupado por el estado de su rodilla.

Al comparar este caso con el de Aaron Donald, quien no jugó el partido inaugural, McVay marcó una clara postura. "La dirección con Myles y la de Aaron son dos situaciones y circunstancias totalmente separadas", explicó el estratega.

Myles Garrett será operado, pero regresará a jugar pronto El defensivo de los Rams arrastra una lesión de rodilla y los médicos optaron por cirugía

Con la figura traída de Cleveland intentaron trabajar a través del dolor, mientras que a Donald solo buscaban ponerlo a ritmo. McVay concluyó que la evidencia del campo los obligó a tomar el camino correcto y pausar a Garrett.

Las enormes expectativas que generó la llegada de Garrett hoy sufren un doloroso freno de mano tras el diagnóstico. El cuerpo técnico asume la responsabilidad de ajustar la defensiva sin su estrella al menos por el próximo mes. La franquicia angelina priorizará la salud de su jugador para poder contar con él en la recta final. Por ahora, el equipo deberá reorganizarse para suplir una ausencia enorme en los compromisos venideros.