Myles Garrett será operado, pero regresará a jugar pronto

Hiram Marín

La noticia sobre la inoportuna lesión de Myles Garrett impactó de lleno a Los Angeles Rams, tras confirmarse su paso por el quirófano para reparar su rodilla.

El estelar cazador de quarterbacks venía arrastrando fuertes molestias desde la pretemporada y saltó al campo mermado durante la dolorosa derrota ante los San Francisco 49ers en Melbourne, Australia. Tras registrar cero tacleadas en dicho encuentro, el jugador y la franquicia acordaron realizar la artroscopia.

Rams DE Myles Garrett to undergo knee surgery, headed to injured reserve. (via @RapSheet) pic.twitter.com/PTwFKccgiB — NFL (@NFL) September 13, 2026

La gravedad de la lesión no amenaza su carrera ni representa una ruptura catastrófica de ligamentos, sino un desgaste e inflamación articular persistente. Sin embargo, el impacto operativo es severo, pues la molestia limita por completo su explosividad y rendimiento físico en el emparrillado. Por esta razón, el cuerpo médico determinó que la intervención quirúrgica era la única vía para solucionar el problema.

Myles Garrett is headed to IR and will undergo knee surgery, per multiple reports



How big of a loss is this for the Rams’ defense? pic.twitter.com/QJkSokB9ou — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) September 13, 2026

En cuanto a su disponibilidad, Garrett sí podrá regresar a jugar dentro de esta misma temporada. La organización lo colocó formalmente en la lista de lesionados con la finalidad de permitirle cumplir una rehabilitación adecuada y sin prisas. El protocolo de recuperación contempla una baja obligatoria de al menos un mes mientras sana la articulación.

Si el proceso de rehabilitación transcurre según lo previsto, el defensivo estará elegible para reintegrarse en la Semana 6. Su retorno a la acción está presupuestado para el encuentro donde los Rams recibirán a los Arizona Cardinals. El equipo angelino confía en tener de vuelta a su figura al cien por ciento para el tramo crucial del calendario.