Los NY Giants pierden a Jaxson Dart por el resto de la temporada

Redacción FOX Deportes

Jaxson Dart, joven quarterback de los New York Giants, se perderá el resto de la temporada por una lesión en la rodilla izquierda que sufrió durante el partido contra LA Rams en la Semana 2 de la NFL.

Coach John Harbaugh confirms that Jaxson Dart will be out for the regular season.



Come back stronger 6. pic.twitter.com/zzI13lHzVL — New York Giants (@Giants) September 23, 2026

Dart se lesionó durante la primera posesión del partido y sufrió daños en el menisco y el ligamento lateral interno que requieren cirugía. Los Giants esperan que el quarterback esté recuperado para la temporada 2027.

La baja de Dart representa un golpe para los Giants (1-1), después de un arranque prometedor ante Dallas Cowboys y del buen rendimiento del joven quarterback, quien disputa su segunda temporada como profesional.

Sin Dart, Jameis Winston asumió los controles de la ofensiva ante los Rams, aunque sin demasiado éxito. El quarterback completó 11 de 27 pases para 111 yardas y lanzó una intercepción.