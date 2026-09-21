Los Rams no tuvieron rival y vapulearon a los Giants

Hiram Marín

Los Angeles Rams firmaron una exhibición de contundencia con un categórico 28-6 sobre los New York Giants. La ofensiva angelina lució majestuosa desde las primeras jugadas, y lograron engranar un ataque implacable que destrozó a la defensa rival. Con un Matthew Stafford en plena forma distribuyendo el balón a placer, la franquicia californiana dominó el ritmo del encuentro de principio a fin.

Los Giants se desmoronaron muy temprano, cuando el quarterback de los Giants, Jaxson Dart, abandonó el encuentro por una lesión en la rodilla en el primer cuarto. A partir de ese momento, el equipo de Nueva York se desfondó por completo en ambos lados del emparrillado, perdió la brújula ofensiva y cayó en una espiral de errores.

That's how you respond! pic.twitter.com/qYAiroEvs5 — Los Angeles Rams (@RamsNFL) September 22, 2026

Por su parte, Davante Adams volvió a demostrar por qué es una de las armas más temibles de la liga al firmar una actuación estelar. El receptor veterano sumó 195 yardas y dos touchdowns a lo largo de 9 recepciones.

Detrás de esta victoria estuvo Sean McVay, cuyo plan de juego neutralizó cualquier intento de reacción neoyorquina por parte de John Harbaugh. El estratega de Los Angeles ajustó sus esquemas para explotar las debilidades defensivas de los Giants y mantener a su propia unidad defensiva fresca y dominante.

Fue un triunfo redondo de principio a fin, ratificando a los Rams como un contendiente serio en esta naciente temporada y con el que se quedó en olvido el desastroso inicio en Melbourne ante San Francisco.