Hiram Marín

El defensivo estrella de los Green Bay Packers, Micah Parsons, está en la recta final para concretar su esperado regreso a los emparrillados este miércoles 25 de noviembre en el duelo de la Semana 12 ante Los Angeles Rams.

El cazador de quarterbacks retomó los entrenamientos el pasado 4 de noviembre, abriendo su ventana reglamentaria de 21 días para ser activado de la lista de reservas físicamente incapaces de jugar, aunque aún aguarda el alta definitiva de su cirujano y del cuerpo médico del equipo.

Packers pass rusher Micah Parsons (knee) has been cleared and is set to return vs. Rams on Wednesday. (via @rapsheet) pic.twitter.com/7RBuCaGdL9 — NFL (@NFL) November 23, 2026

La prolongada ausencia de casi un año se originó el 14 de diciembre de 2025, cuando sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda durante un partido frente a los Denver Broncos.

Tras someterse a una cirugía el 29 de diciembre que también requirió reparar el menisco, Parsons se perdió el cierre de aquella campaña, toda la pretemporada y los primeros diez encuentros de la temporada 2026.

Golpe a la defensiva de los Packers: se acabó la temporada para Micah Parsons El defensivo de Green Bay recibió el diagnóstico sobre su grave lesión

Su reincorporación representa un alivio urgente para unos Packers que marchan con récord de 6-4 tras una dolorosa derrota ante Minnesota y acumulan apenas cinco victorias por ocho descalabros desde que perdieron a su líder defensivo. Antes de lesionarse en 2025, el cuatro veces seleccionado All-Pro había registrado 12.5 capturas en su primer año con Green Bay, consolidándose como el eje de la presión al pasador del equipo.

De recibir luz verde para jugar el miércoles en Los Ángeles, el propio Parsons adelantó que tendrá un rol limitado y bajo un estricto conteo de jugadas debido a que su acondicionamiento físico aún no está al cien por ciento. El staff liderado por Matt LaFleur busca integrarlo de manera gradual bajo el esquema del coordinador Jonathan Gannon para que recupere su nivel de élite de cara al cierre de la NFC Norte y los playoffs.