Golpe a la defensiva de los Packers: se acabó la temporada para Micah Parsons

EFE

El peor escenario esperado para Green Bay se hizo realidad el lunes, cuando una resonancia magnética confirmó que la estrella caza quarterbacks de los Packers, Micah Parsons, se rompió el ligamento cruzado anterior (ACL) durante la derrota 34-26 del domingo ante los Broncos, informó el Insider de NFL Network Ian Rapoport.

Parsons sufrió una lesión de rodilla sin contacto durante la segunda mitad del partido del domingo, cuando iba en persecución del quarterback de los Broncos, Bo Nix.

I may be sidelined, but I am not defeated. This injury is my greatest test—a moment God allowed to strengthen my testimony. I believe He walks with me through this storm and chose me for this fight because He knew my heart could carry it. I’m deeply grateful to the Packers… pic.twitter.com/KZy6TZKJfs — Micah Parsons (@MicahhParsons11) December 15, 2025

En la jugada dio un paso incómodo, de inmediato se llevó la mano a la rodilla y cayó al césped. Fue ayudado rumbo al vestidor con el brazo sobre un entrenador.

“Puede que esté fuera de actividad, pero no estoy derrotado”, escribió Parsons el lunes en redes sociales.

“Esta lesión es mi mayor prueba: un momento que Dios permitió para fortalecer mi testimonio. Creo que Él camina conmigo a través de esta tormenta y me eligió para esta pelea porque sabía que mi corazón podía cargarla".

Los Packers cayeron con los Broncos y pierden a Micah Parsons

Y agregó: "Estoy profundamente agradecido con la organización de los Packers y con mis compañeros por su apoyo inquebrantable, su amor y su confianza en mí durante esta temporada. Confío en Su tiempo, Su plan y Su propósito. Volveré a levantarme”.

El entrenador en jefe de los Packers, Matt LaFleur, no pintó un panorama optimista sobre el estatus de Parsons tras el partido, al decir a los reporteros: “No se ve bien, lo dejaré así”, cuando se le preguntó si Parsons se había roto el ACL. La noticia del lunes confirmó los temores del equipo.