Mark LaFleur, el elegido por los Cardinals para ser su nuevo head coach

Redacción FOX Deportes

A una semana de una dolorosa derrota en el Juego de Campeonato de la NFC ante un rival de la NFC West, Los Angeles Rams también están perdiendo a su coordinador ofensivo frente a un adversario divisional.

Los Arizona Cardinals están contratando al coordinador ofensivo de los Rams, Mike LaFleur, como su nuevo entrenador en jefe, según informaron el domingo los insiders de NFL Network, Ian Rapoport y Tom Pelissero.

Arizona anunció oficialmente un contrato por cinco años con LaFleur poco después.

Welcome to the Arizona Cardinals, Coach LaFleur. pic.twitter.com/1qaDLMOUkw — Arizona Cardinals (@AZCardinals) February 1, 2026

LaFleur, hermano menor del entrenador en jefe de los Green Bay Packers, Matt LaFleur, ha sido el coordinador ofensivo de los Rams durante las últimas tres temporadas bajo Sean McVay. Con la contratación de LaFleur, el gerente general de los Cardinals, Monti Ossenfort, y la franquicia están tomando una dirección marcadamente diferente a la que tenían con el predecesor de LaFleur, Jonathan Gannon, quien se había ganado su reputación como coordinador defensivo.

WE HAVE A COACH!



The Arizona Cardinals are hiring Mike LaFleur on a five-year deal. pic.twitter.com/XiyE4Tp6kf — PHNX Cardinals (@PHNX_Cardinals) February 1, 2026

LaFleur es el sexto entrenador en jefe surgido del “programa McVay”, después de Zac Taylor (Cincinnati Bengals), Matt LaFleur (Green Bay Packers), Brandon Staley (ex-Los Angeles Chargers), Kevin O’Connell (Minnesota Vikings) y Liam Coen (Jacksonville Jaguars).

Aunque McVay ha sido el encargado de llamar las jugadas, LaFleur jugó un papel vital en el éxito de los Rams durante las últimas tres temporadas, que incluyeron tres clasificaciones consecutivas a playoffs y campañas con más de diez victorias. McVay, LaFleur y el quarterback Matthew Stafford estuvieron al frente de una ofensiva de L.A. que lideró la liga en puntos y yardas en 2025, antes de llegar al Juego de Campeonato de la NFC.