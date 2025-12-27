Los Texans pegaron en Los Angeles y aseguraron su lugar en los playoffs

Redacción FOX Deportes

Los Houston Texans consiguieron un importante triunfo 20-16 sobre Los Angeles Chargers en el SoFi Stadium, clave en la recta final de la Semana 17.

Dos pases de touchdown de C.J. Stroud en el primer cuarto marcaron el ritmo del encuentro y dieron control temprano.}

Aunque los Chargers reaccionaron en la segunda mitad, Houston supo contener serie tras serie. El cierre fue tenso, pero la defensa texana mantuvo la ventaja con autoridad.

A SWARM is coming pic.twitter.com/rHXqk2SWTB — Houston Texans (@HoustonTexans) December 28, 2025

La ofensiva de Houston brilló con conexiones profundas hacia Jayden Higgins y Jaylin Noel, quienes respondieron en zonas clave. Los puntos de Ka’imi Fairbairn también sostuvieron la diferencia cuando más apretaba el reloj.

Justin Herbert intentó liderar la remontada angelina con un ataque más terrestre y posesiones largas. Sin embargo, la defensiva texana se cerró en zona roja y frustró cualquier intento definitivo.

FINAL: @HoustonTexans win in LA and clinch a playoff berth. pic.twitter.com/zYj6Fx77Tu — NFL (@NFL) December 28, 2025

El triunfo tiene impacto directo rumbo a playoffs: los Texans mejoraron a 11-5 luego de comenzar 3-5, una transformación impresionante.

Esa remontada da ventaja en criterios de desempate y los pone con aspiraciones reales de mejor siembra.

Los Chargers, ya clasificados, ven disminuidas sus posibilidades de pelear por la división.

Ahora dependen de resultados externos para mejorar su lugar en la AFC.