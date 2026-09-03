Los Seattle Seahawks estrenan copropietarios mexicanos

Redacción FOX Deportes

La incursión de capital mexicano en los Seattle Seahawks de la NFL marca un hito histórico en los negocios deportivos internacionales. El movimiento principal es liderado por el empresario Gonzalo Hevia Baillères junto a la familia Aramburuzabala, representada por María Asunción Aramburuzabala.

Esta alianza estratégica posiciona a figuras de la élite empresarial mexicana dentro del selecto grupo de propietarios de una de las franquicias más prominentes del futbol americano. La transacción comercial se estructuró a través del vehículo de inversión familiar HByond, firma encabezada directamente por Gonzalo Hevia Baillères.

Following approval by NFL owners on August 26, we are proud to announce the sale of our franchise to the Khosla family has officially closed. The Khosla family is now the controlling owner of the team.



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Asimismo, la familia Aramburuzabala sumó su participación mediante su respectiva oficina de gestión patrimonial y fondos privados. Ambas entidades ingresaron en conjunto con un consorcio internacional de firmas de capital privado y socios estratégicos globales.

Respecto a la participación accionaria, el porcentaje específico e individual adquirido por los empresarios mexicanos se mantiene bajo estricta confidencialidad por acuerdos de la liga. No obstante, forman parte del bloque de co-propietarios minoritarios junto a fondos como Carlyle, Dynasty Equity y Sixth Street, este último ostentando un 3% de la franquicia.

Gonzalo Hevia Baillères y la familia Aramburuzabala se incorporaron al grupo propietario de los Seattle Seahawks, actuales campeones de la NFL.

Los empresarios mexicanos forman parte de la nueva estructura de propietarios de la franquicia estadounidense.



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La adquisición global del equipo se consolidó tras una valuación institucional que alcanzó los 9,612 millones de dólares. Este movimiento estratégico representa la primera llegada de capital corporativo mexicano con posición de co-propiedad en la historia moderna de la NFL.

La llegada de HByond y de la familia Aramburuzabala coincide con el momento cúspide del equipo de Seattle tras su reciente coronación. Además, fortalece de manera directa el vínculo comercial entre el mercado deportivo estadounidense y los grandes grupos financieros de México.