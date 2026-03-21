Los Seahawks extendieron contratos a su talento joven

Redacción FOX Deportes

Los Seahawks están un paso más cerca de mantener intacto su núcleo joven. Seattle ejercerá las opciones de quinto año sobre el receptor abierto Jaxon Smith-Njigba y el esquinero Devon Witherspoon, anunció el equipo el viernes.

La opción totalmente garantizada de Smith-Njigba está proyectada en aproximadamente 23.852 millones de dólares, mientras que la de Witherspoon se estima en 21.161 millones, según Over The Cap. Ambos jugadores ahora están encaminados a recibir contratos importantes en el futuro cercano.

Seahawks exercise 5th-year options on WR Jaxon Smith-Njigba, CB Devon Witherspoon https://t.co/Fzuv82A3r8 https://t.co/Fzuv82A3r8 — Reuters (@Reuters) March 21, 2026

Los equipos tienen hasta el 1 de mayo para activar las opciones de quinto año de selecciones de primera ronda del Draft de la NFL 2023. Seattle es el primer equipo en esta temporada baja en utilizar esta opción. El movimiento asegura que Smith-Njigba y Witherspoon permanezcan bajo contrato en Seattle al menos durante las próximas dos temporadas.

Smith-Njigba, de 24 años, fue pieza clave en la búsqueda de Seattle por obtener el Super Bowl LX. Selección global 20 de 2023, se ha convertido en uno de los mejores receptores de la liga gracias a su explosividad.

El segundo campeonato en la vitrina de los Seahawks se festejó en grande

El dos veces ProBowler tuvo el mejor año de su carrera, liderando la liga con 1,793 yardas por recepción, 119 recepciones y 10 touchdowns en 17 partidos. También fue uno de los tres seleccionados unánimes al All-Pro en 2025 y ganó el premio a Jugador Ofensivo del Año.

Tras ganar el Trofeo Lombardi, JSN dejó claro que no tiene prisa por firmar una extensión de contrato, aunque considera que merece ser el receptor mejor pagado de la NFL.