Los Seahawks siguen soñando y ya están en el Super Bowl

Hiram Marín

El juego de campeonato de la Conferencia Nacional entre Seattle Seahawks y Los Angeles Rams terminó con victoria de los locales 31-27, con lo que aseguraron su pase al Super Bowl LX ante los New England Patriots.

Se trató de un duelo intenso y de altibajos, con ambos equipos intercambiando momentos de dominio ofensivo y defensivo a lo largo de los cuatro periodos.

La historia de la rivalidad entre ambos mostró otro capítulo vibrante, con el título en juego hasta el último segundo del encuentro en el Lumen Field.

WE'RE GOING TO THE SUPER BOWL ‼️ pic.twitter.com/iGmrQdf8EH — xz* - Seattle Seahawks (@Seahawks) January 26, 2026

El quarterback Sam Darnold fue clave para los Seahawks. Lanzó con 346 yardas aéreas y tres pases de touchdown sin entregar intercepciones, además de llevar su ofensiva con precisión cuando Seattle más lo necesitaba.

Su actuación fue uno de los factores decisivos para que Seattle mantuviera la ventaja en momentos clave y resistiera la embestida final de Los Angeles.

Por su parte, Kenneth Walker III contribuyó de manera destacada al ataque terrestre de Seattle con 62 yardas y fue parte integral del equilibrio ofensivo, ayudando a mover las cadenas y controlar tiempos.

The @Seahawks are back in the Super Bowl for the first time in 11 years! #SBLX pic.twitter.com/rCwM8n04GJ — NFL (@NFL) January 26, 2026

La defensiva de los Seahawks también pesó en momentos cruciales, deteniendo a la ofensiva de los Rams cuando el rival intentó retomar el control en drives tardíos.

Los Rams nunca dejaron de luchar: Matthew Stafford lanzó para 374 yardas y tres touchdowns, y su conexión con Puka Nacua fue productiva durante todo el juego.

En la última posesión, los Rams estuvieron cerca de una jugada decisiva, pero Nacua no salió del campo para detener el reloj, lo que dejó a Los Angeles sin tiempo para un último intento ganador.