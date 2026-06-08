Los Seahawks recibieron anillos de campeones

Hiram Marín

Los Seattle Seahawks volvieron a reunirse para celebrar una temporada histórica con la entrega de los anillos de campeones, en una ceremonia privada que reunió a jugadores, entrenadores, directivos y personal de la organización.

El evento marcó el cierre simbólico de la campaña que culminó con el título obtenido en el Super Bowl LX, apenas unos meses después de levantar el Trofeo Lombardi.

All in the details. pic.twitter.com/cklCM0CPYd — Seattle Seahawks (@Seahawks) June 12, 2026

La joya fue diseñada y fabricada por Jason of Beverly Hills y destaca por ser una de las más elaboradas que se han visto en la NFL. El anillo incluye 50 diamantes blancos en honor a la temporada número 50 de la franquicia, además de zafiros azules alrededor del logotipo del equipo y dos Trofeos Lombardi, en reconocimiento a los campeonatos conquistados en los Super Bowls XLVIII y LX.

Entre los detalles más llamativos aparece un botón oculto inspirado en la bandera del “12”, que al activarse despliega los característicos arcos del Lumen Field y deja visible la inscripción “World Champions”.

Every stone placed with purpose. Every carat earned. pic.twitter.com/iEpKAoF8xX — Seattle Seahawks (@Seahawks) June 12, 2026

Además, la parte superior puede desprenderse para utilizarse como colgante, mientras que en el interior quedó grabada la leyenda “17 Wins”, en referencia a las 14 victorias de temporada regular y las tres obtenidas en los playoffs.

Cada pieza fue personalizada con el apellido y número del receptor, además del lema “M.O.B.” en uno de los costados y “12 As One” en el otro, como homenaje a la afición de Seattle. La ceremonia sirvió para reconocer a todos los integrantes de la organización que contribuyeron al campeonato y para inmortalizar una campaña que quedará entre las más importantes en la historia de la franquicia.