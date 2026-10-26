Los Rams hicieron que la casa perdiera en Las Vegas

Hiram Marín

Los Ángeles Rams cerraron filas, corrigieron muchos de los errores cometidos en partidos pasados y derrotaron con autoridad 35-21 a Las Vegas Raiders.

Ante la importante ausencia de Davante Adams por lesión, la ofensiva de los visitantes demostró una gran capacidad de adaptación y profundidad colectiva.

Headed home with the W. pic.twitter.com/MzkMKikel0 — Los Angeles Rams (@RamsNFL) October 25, 2026

Matthew Stafford, quien terminó con 195 yardas, 23 pases completos de 29 envíos y 3 conexiones a touchdown, condujo el ataque con maestría, respaldado por una sólida actuación terrestre y enlaces oportunos en la zona roja.

Puka Nacua y el ala cerrada Davis Allen asumieron el protagonismo requerido para mantener productivas las cadenas en territorio rival.

En el patio de enfrente, Las Vegas volvió a evidenciar sus graves problemas de falta de contundencia y poca claridad en momentos clave.

Pese a los intentos por mover el ovoide, el equipo local careció de profundidad y dejó ir oportunidades valiosas en el trámite, para solo tener ciertos destellos de Tre Tucker y Ashton Jeanty.

Con este triunfo convincente en condición de visitantes, los angelinos disiparon las dudas generadas por sus recientes tropiezos. Los Raiders, en cambio, profundizan sus dudas al carecer de la eficacia necesaria para competir de manera regular en su sector.