Los Rams hicieron leves pero considerables cambios en sus uniformes

Redacción FOX Deportes

Mientras se preparan para buscar otra aparición en el Super Bowl, los Rams dejaron de lado la experimentación estética en favor de una identidad de marca más sólida.

El euipo de Los Angeles presentó el jueves sus uniformes renovados, mostrando conjuntos familiares con cambios menores (pero notables) que están “diseñados para elevar y modernizar la imagen de los Rams”.

A primera vista, estos uniformes actualizados parecen no haber cambiado. Sin embargo, una revisión más detallada revela una serie de diferencias, comenzando con los números en los jerseys, que se han simplificado de un degradado en color sol y blanco a un solo color, un ajuste bien recibido en una era en la que muchos equipos apuestan por apariencias más simples y limpias, a menudo denominadas como “clásicos modernos”.

Threaded with Greatness. pic.twitter.com/2t1vqqf0lt — Los Angeles Rams (@RamsNFL) April 16, 2026

El mismo cambio aplica a las franjas de los pantalones, que ahora siguen el mismo patrón de dos líneas visto por primera vez en los pantalones Sol del equipo, incluyendo la introducción de nuevos pantalones blancos con franjas en sol y azul royal.

El cambio más destacado, sin embargo, llega en la forma en que el equipo presenta su motivo del cuerno de carnero. Introducido por primera vez con el uniforme alternativo “Rivalries” de Los Angeles en 2025, los tres jerseys ahora presentan un cuerno completo y moderno en las mangas, regresando al equipo a sus raíces estéticas vistas por última vez de manera permanente en 1999 (y eliminando cualquier referencia restante al Arco de St. Louis).

Cleaner. Bolder. The first step in expanding our closet... pic.twitter.com/YBsF8Z7nBP — Los Angeles Rams (@RamsNFL) April 16, 2026

El regreso del cuerno completo —que también incluye una punta más afilada tanto en los jerseys como en el logo principal del equipo— en las mangas evoca recuerdos de la primera etapa del equipo en la Ciudad de Los Ángeles de 1946 a 1994, al mismo tiempo que proyecta al equipo hacia el futuro y crea una identidad consistente en sus tres uniformes.