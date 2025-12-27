Los Raiders dieron de baja a Maxx Crosby

EFE

Las Vegas Raiders anunciaron este sábado que Maxx Crosby quedó fuera por lo que resta de la temporada de la NFL, que está por finalizar su etapa regular, debido a una cirugía en la rodilla a la que será sometido la próxima semana.

"Hemos decidido colocar a Maxx Crosby en la lista de lesionados por lo que resta de la temporada 2025. Tras una consulta exhaustiva con varios profesionales médicos de primer nivel quedó claro que la decisión de someterlo a una cirugía beneficia tanto a la franquicia como al jugador", escribieron los Raiders en un comunicado.

Maxx Crosby has reportedly left the team's facility due to a disagreement over his playing status for the team's two final regular season games, per @JayGlazer



Crosby 'vehemently disagreed' with the Raiders' decision to shut him down pic.twitter.com/LSl1gA4IBJ — Bleacher Report (@BleacherReport) December 26, 2025

El pasado viernes, Crosby, quien en marzo pasado firmó una extensión de contrato con el equipo por tres años y 106,5 millones de dólares, se disgustó al saber que el equipo no lo tomaría en cuenta para los dos últimos juegos de la temporada; este domingo contra los New York Giants y la siguiente semana ante los Kansas City Chiefs.

"Ser el mejor del mundo en lo que hago es lo que busco y esto que me hacen arruina el juego", afirmó el defensivo antes de abandonar las instalaciones del equipo el viernes, inconforme con la decisión que le transmitieron los médicos.

Crosby arrastraba esta lesión desde hace varios partidos, pero lo que animó al equipo a someterlo ahora a una cirugía fue que ya no tienen posibilidades de luchar por un boleto para los playoffs.

"Maxx es un guerrero excepcional y ha luchado con todas sus fuerzas para competir cada semana con sus compañeros desde que se lesionó la rodilla a mitad de temporada. Agradecemos sus extraordinarias contribuciones. Es un verdadero 'Raider' dentro y fuera del campo; esperamos con ansias su liderazgo y tenacidad en 2026 y más allá", concluyeron los Raiders en su comunicado.