Los Raiders despidieron a su coach de equipos especiales

Redacción FOX Deportes

Pete Carroll hizo un cambio radical en su cuerpo de entrenadores.

Menos de 24 horas después de una actuación complicada por parte de la tercera fase del juego de los Raiders, Carroll despidió al coordinador de equipos especiales Tom McMahon, informaron los insiders de NFL Network Ian Rapoport y Tom Pelissero.

El equipo anunció posteriormente el despido de McMahon y elevó al asistente de equipos especiales Derius Swinton II a coordinador de manera interina.

"Más temprano hoy tomamos la difícil decisión de relevar a Tom McMahon de sus funciones como coordinador de equipos especiales", dijo el entrenador en jefe Pete Carroll en un comunicado difundido por los Raiders.

"Tengo un gran respeto por Tom y el trabajo que ha hecho en esta liga, pero hemos decidido tomar un rumbo distinto. … Estamos agradecidos por Tom y por su labor aquí con los Raiders y le deseamos lo mejor en lo que viene."

En medio de una temporada llena de errores frustrantes, la derrota de 10-7 del jueves por la noche ante los Broncos, rivales de la AFC Oeste, fue el punto de quiebre en lo referente a equipos especiales.

El pateador de despeje AJ Cole sufrió un bloqueo en el tercer cuarto, lo que derivó en el gol de campo de la ventaja para Denver desde 32 yardas, mientras que el pateador Daniel Carlson falló lo que habría sido un intento de 48 yardas para empatar, desviándolo a la derecha y desperdiciando la mejor oportunidad de anotar de los Raiders y su última posibilidad de extender y/o ganar el partido.