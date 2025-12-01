Los Patriots fueron arrolladores sobre unos desangelados Giants

Hiram Marín

Los Patriots cerraron la Semana 13 con una victoria contundente de 33-15 sobre los Giants en Foxborough, con lo que firmaron su sexto triunfo consecutivo y elevaron su marca a 11-2.



El juego se rompió temprano gracias a un regreso de despeje de 94 yardas de Marcus Jones, que encendió el estadio y marcó el ritmo del duelo desde el primer cuarto.

Drake Maye manejó la ofensiva con madurez y eficiencia. El quarterback completó 22 de 35 pases para 294 yardas, sumando dos envíos de touchdown, en una de sus mejores actuaciones de la campaña. Sus conexiones con Kayshon Boutte y Kyle Williams ampliaron la ventaja antes del descanso.

MONDAY NIGHT DUB‼️ pic.twitter.com/1NqPwHdYMS — New England Patriots (@Patriots) December 2, 2025

Giants intentó reaccionar con un touchdown terrestre y una anotación por aire, pero nunca logró sostener drives largos ante la defensa de Nueva Inglaterra. El front-seven de los Patriots presionó constantemente y limitó cualquier intento de remontada, obligando a New York a jugar desde atrás casi todo el partido.

En el cierre, un gol de campo extendió la distancia y permitió a los Patriots manejar el reloj con comodidad. Con este triunfo, Nueva Inglaterra se consolida como uno de los equipos más sólidos de la conferencia. Para los Giants, la derrota profundiza una temporada complicada y sin señales claras de recuperación inmediata.