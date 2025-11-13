Los Patriots apelan a su historia y sumaron 8 triunfos al hilo

Redacción FOX Deportes

Los Patriots extendieron su racha triunfal a ocho victorias (9-2 de récord) consecutivas al superar a los Jets 27-14 en el Thursday Night Football.

El equipo comandado por Drake Maye (25 de 34 pases completos para 281 ydas) y el joven corredor TreVeyon Henderson (tres touchdowns, 93 ydas totales) se mostró sólido ante su rival divisional. Con este resultado, los Patriots afianzan su retorno a la élite de la AFC Este. Los Jets, por su parte, quedan con marca 2-8 y en serios aprietos para cualquier aspiración.

El partido arrancó prometedoramente para los Jets: una posesión de 14 jugadas y 72 yardas culminó en un touchdown de su quarterback Justin Fields, que también lució en el juego terrestre.

The @Patriots dominate the Jets on TNF and improve to 9-2! pic.twitter.com/O2tPF7TwdC — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) November 14, 2025

No obstante, los Patriots respondieron con dos largas ofensivas llevadas con paciencia, cada una terminando en anotación de Henderson. En el primer tiempo se fue 14-7 a favor de New England, un guiño de que la noche se pondría cuesta arriba para el equipo neoyorquino.

En el tercer cuarto, Maye conectó a Henderson en recepción de 6 yardas para llevar la ventaja a 21-7 y romper el partido. Los Jets redujeron la diferencia con pase de Fields a John Metchie III de 22 yardas, pero desperdiciaron una oportunidad clave cuando un mal snap terminó en recuperación de los Patriots. En el cuarto periodo, dos goles de campo de Andy Borregales sellaron el 27-14 definitivo.

LLEGÓ LA OCTAVA VICTORIA CONSECUTIVA 💪



Los Patriots derrotan a los Jets en TNF y se ponen 9-2.#MundoNFL | #NEPats pic.twitter.com/b6c3bivPQ1 — Mundo NFL (@MundoNFL) November 14, 2025

El triunfo reafirma que los Patriots parecen revivir los días de dominio divisional, apoyados en una ofensiva balanceada y una defensa que se impone en momentos claves.

La victoria ante un rival interno como los Jets envía un mensaje claro: este equipo viene con ambición. Para los Jets, la derrota agudiza la necesidad de respuestas inmediatas en todas las fases del juego si quieren cambiar el rumbo.